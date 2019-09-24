ABD, Çin ile ticaret görüşmelerine iki hafta içinde yeniden başlayacak

Mnuchin, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide, kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın iki hafta içinde ticaret görüşmeleri için Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile biraraya geleceğini söyledi ve ekledi:

"Aslında, gelecek hafta değil, sonraki hafta görüşmeler yapacağız."

Mnuchin, iki ülkenin müzakerecilerinin geçen hafta yaptıkları görüşmelerde ticaret gerginliğini hafifletme konusunda bir miktar ilerleme sağladığının altını çizdi.