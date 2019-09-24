ABD, Çin ile ticaret görüşmelerine iki hafta içinde yeniden başlayacak

Mnuchin, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide, kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın iki hafta içinde ticaret görüşmeleri için Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile biraraya geleceğini söyledi ve ekledi:
"Aslında, gelecek hafta değil, sonraki hafta görüşmeler yapacağız."
Mnuchin, iki ülkenin müzakerecilerinin geçen hafta yaptıkları görüşmelerde ticaret gerginliğini hafifletme konusunda bir miktar ilerleme sağladığının altını çizdi.
Erkek arkadaşı darp etti! Yoldan geçen vatandaş imdadına yetiştiAvcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.