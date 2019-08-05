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    HaberlerEkonomiABD`de petrol sondaj kule sayısı azaldı
    05.08.2019 - 07:31| DHA

    ABD`de petrol sondaj kule sayısı azaldı

    ABD`de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 3 Temmuz itibarıyla son bir haftada 6 adet azalarak 770 adete geriledi.

    ABD`de petrol sondaj kule sayısı azaldı

    Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren doğal gaz sondaj kule sayısı ise 2 adet artışla 171 adete yükseldi ve toplam petrol ve doğal gaz sondaj kulesi 4 adet düşüşle 942 adete geriledi.

    Toplam sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 102 adet azalan ABD'de, toplam sondaj kulelerinin 918 adedi karada, 24 adedi ise açık sularda yer aldı.

    Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 22'ye, Kanada'da sondaj kule sayısı 10 adet artışla 137 adete ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 6 adet artışla 1,079 düzeyine yükseldi.

     

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