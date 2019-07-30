ABD Hazinesi 1 trilyon doların üzerinde borçlanacak

ABD Hazine Bakanlığı, ABD yönetiminin, bir önceki yıl borçlanmasından biraz daha az olsa da, 2019 yılında üst üste iki yıl için 1 trilyon dolardan fazla borç almayı beklediğini açıkladı.

Hazine üçüncü çeyrekte net pazarlanabilir borcun toplam 433 milyar dolara, dördüncü çeyrekte ise 381 milyar dolara ulaşmasını ve bunun da takvim yılı için toplam borç ihracını 1,23 trilyon dolara çıkarmasını beklediğini belirtti. Bu toplam 2018 yılında borçlanmadan bir miktar düşüşe işaret ediyor.

İki yıllık anlaşma, önümüzdeki iki mali yıl için federal harcama seviyelerini de artırdı.