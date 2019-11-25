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    HaberlerEkonomi HaberleriABD ile anlaşmanın ilk aşaması yakında
    25.11.2019 - 14:32 | | DHA

    ABD ile anlaşmanın ilk aşaması yakında

    Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinde ilk aşamanın tamamlanıp imzalanmasına ilişkin tartışmalar, ABD ve Çin`den gelen karşılıklı açıklamalarla sürüyor.

    ABD ile anlaşmanın ilk aşaması yakında

    Çin gazetesi Global Times'da yayımlanan habere göre, ABD ile yapılması beklenen ticaret anlaşmasında ilk aşama yakında imzalanacak.

    Gazetenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Medyada yayımlanan negatif yönlü haberlere karşın, Çin ve ABD ticaret anlaşmasının birinci aşamasını imzalamaya çok yakınlar; Çin, anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş için verdiği sözlerin arkasındadır ve ABD ile eşit koşullarda anlaşmada bir üçüncü aşamadan da yanadır" denildi.

    ABD Başkanı Donald Trump, potansiyel bir ABD-Çin ticaret anlaşmasında iyi ilerleme kaydedildiğini ancak kendisinin anlaşmayı sonuçlandırmak isteyip istemediğine henüz karar vermediğini söyledi ve "Çin ile ticaret anlaşması çok iyi ilerliyor. Burada soru, benim bu anlaşmayı yapmak isteyip istemediğim" diye konuştu.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Çin ile birinci faz ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasının hala mümkün olduğunu söyledi.

    O'Brien yaptığı açıklamada, "Birinci faz ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar yapılacağını umuyoruz. Hala bunun mümkün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Bununla birlikte O'Brien, ABD'nin Hong Kong'da ve Güney Çin Denizi'nde yaşananlara gözlerini kapatmadığını da ifade etti.

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