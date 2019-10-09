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    HaberlerEkonomiABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti
    09.10.2019 - 10:43 | | AA

    ABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 2 dolar düşürdü.

    ABD petrol fiyatı tahminini aşağı çekti

    EIA'nın "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, 2020'de Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54,50 dolar olacağı öngörülüyor.

    EIA'nın eylül ayı raporunda, gelecek yıl Brent petrolün varil fiyatının 62 dolar, WTI petrolün de 56,50 dolar olacağı tahmin edilmişti.

    Böylece, her iki ham petrol türünde gelecek yıla ilişkin varil fiyat beklentisi 2 dolar aşağı çekilmiş oldu.

    Raporda, küresel petrol stoklarının gelecek yılın ilk yarısında artmaya devam edeceği beklentisine işaret edilirken, bunun ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturacağı vurgulandı.

    Üretim beklentisi yukarı çekildi

    ABD'nin bu yıla ilişkin ham petrol üretim beklentisi ise günlük ortalama 100 bin varil yukarı çekildi.

    Rapora göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

    EIA'nın eylül ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2019'da 12,2 milyon varil, 2020'de ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin edilmişti.

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