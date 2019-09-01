ABD Ticaret Bakanı çantası dolu geliyor

Wilbur Ross’un daveti üzerine yapılan toplantıya TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve ATC başkanı General James Jones katıldı. Ross, bu toplantıda iş insanlarına, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine ulaştırmak için iki devlet arasındaki ticari görüşmelerin hızlanması, tercihli ticaret anlaşması da dahil olmak üzere bütün somut önerilerin üzerinde konuşulması gerektiğini aktardı.



100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için Ticaret Bakanlığı’nın başkanlığında, TAİK’in koordinasyonunda TOBB, TÜSİAD, TİM, YASED ve ABFT gibi iş dünyasının temsilcileri bir araya gelmiş ve Boston Consulting Group ile bir yol haritası çalışması başlatılmıştı. 25 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında New York’ta yapılacak 10. Türkiye Yatırım Konferansı sırasında bu projenin lansmanının yapılacağı öğrenildi.



Pekcan ile görüşecek



6 Eylül’de İstanbul’da olması beklenen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ilk 3 gününü İstanbul’da TAİK, TÜSİAD, TOBB, TİM, YASED ve ABFT gibi iş dünyasının temsilcileri ile geçirecek ve pazar günü de tarihi yerleri ziyaret edecek. 9 Eylül’de Ankara’ya geçecek olan Ross Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile temaslarına başlayacak.



Ross’un görüşmelerde, iki ülke arasındaki lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve gümrük prosedürlerinin kolaylaştırılmasını gündeme getireceği, bunu özellikle Amerika’nın Türkiye’ye daha yüksek miktarda ihraç etmeyi planladığı LNG ticareti için önemli gördüğü öğrenildi. Ross’un ayrıca, tarımsal ürünlerin ithalatı, farmakoloji alanındaki uygulamalar, veri korumaya ilişkin düzenlemeler ve 5G alanında atılması gereken adımlar nedeniyle Amerikan şirketlerinin yaşadıkları zorlukları gündeme getirmesi de bekleniyor.