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    HaberlerEkonomi‘ABD ticaret bakanı eylülde Türkiye’yi ziyaret edecek’
    06.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

    ‘ABD ticaret bakanı eylülde Türkiye’yi ziyaret edecek’

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un eylül ayının ilk yarısında Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

    ‘ABD ticaret bakanı eylülde Türkiye’yi ziyaret edecek’

    Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Görüşme doğrultusunda, Ross’un beraberindeki heyetle birlikte eylülün ilk yarısında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunması üzerinde mutabık kaldıklarını belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

    “Ross başkanlığındaki ABD heyeti ile birlikte iki ülke sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz ve sektörler bazında ayrıntılı bir şekilde çalışacağız. Türk-Amerikan iş insanlarının da bu kapsamda bir araya geleceği ziyaret, uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığımız ticaret hacmimizin artırılması çalışmalarının somut bir göstergesidir.”

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