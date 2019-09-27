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    HaberlerEkonomiABD ve Japonya gümrüğü düşürüyor
    27.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ABD ve Japonya gümrüğü düşürüyor

    ABD ve Japonya, bazı tarım ve sanayi ürünlerinde gümrük tarifelerinin düşürülmesini öngören ticaret anlaşması imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasında New York’ta imzalanan anlaşmayla, iki ülke ABD’nin ihraç ettiği bazı tarım ve gıda ürünleri ile Japonya’nın ihraç ettiği bazı sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergilerini düşürmeyi kabul etti.

    ABD ve Japonya gümrüğü düşürüyor

    Anlaşma kapsamında ABD’nin ihraç ettiği et, peynir, buğday, mısır ve şarap gibi gıda ürünleri için uygulanan gümrük vergilerinin asgari seviyeye indirilmesi kararlaştırıldı. Tokyo yönetimi bu kapsamda ABD’den ithal et ürünlerine uyguladığı yüzde 38.5 gümrük vergisini, önce yüzde 26.6’ya, ardından aşamalı olarak yüzde 9’a düşürmeyi taahhüt etti.

    Buna karşılık ABD de Japonya’dan ithal otomobiller için gümrük vergisini yüzde 2.5’a indirmeyi kabul etti. Diğer motorlu taşıtların ve otomobil yedek parçalarının ithalatında ise mevcut gümrük tarifelerinin sürdürülmesine karar verildi.

    Anlaşma, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.

    ABD’nin 2018’de 2.5 trilyon doları bulan toplam yıllık ihracatının 133 milyar dolarını tarım ve gıda ürünleri oluşturmuştu. Japonya ise 100 milyar doları aşan yıllık otomobil ihracatının yaklaşık üçte birini ABD’ye yapmıştı.

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