ABD ve Japonya gümrüğü düşürüyor

Anlaşma kapsamında ABD’nin ihraç ettiği et, peynir, buğday, mısır ve şarap gibi gıda ürünleri için uygulanan gümrük vergilerinin asgari seviyeye indirilmesi kararlaştırıldı. Tokyo yönetimi bu kapsamda ABD’den ithal et ürünlerine uyguladığı yüzde 38.5 gümrük vergisini, önce yüzde 26.6’ya, ardından aşamalı olarak yüzde 9’a düşürmeyi taahhüt etti.

Buna karşılık ABD de Japonya’dan ithal otomobiller için gümrük vergisini yüzde 2.5’a indirmeyi kabul etti. Diğer motorlu taşıtların ve otomobil yedek parçalarının ithalatında ise mevcut gümrük tarifelerinin sürdürülmesine karar verildi.

Anlaşma, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.

ABD’nin 2018’de 2.5 trilyon doları bulan toplam yıllık ihracatının 133 milyar dolarını tarım ve gıda ürünleri oluşturmuştu. Japonya ise 100 milyar doları aşan yıllık otomobil ihracatının yaklaşık üçte birini ABD’ye yapmıştı.