ABD ve Rusya’yı pideyle fethedecek

Burger King, Popeyes, Sbarro ve Arby’s markalarını bünyesinde bulunduran Tab Gıda, ‘Usta’ markasıyla döner ve pidede zincirleşme kararı aldı. Bir süre önce Usta Döner ve Döner Stop markasıyla hızla yayılan grup, bu kez de pideye el attı. İki aydır Usta Pideci markasıyla 19 restoran açtı. Pidede yıl sonuna kadar 100 restoran, 2020 yılı sonunda ise 150 restorana ulaşmayı hedefliyor. Tab Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, TFI Tab Gıda Yatırımları’nın Türkiye operasyonunu yürüttüklerini anımsatarak, bu markanın isteğiyle Burger King’in Çin operasyonlarını kendilerinin devam ettirdiğini söyledi.

Yurtdışı hamlesi

Dikici, “Başarılı Çin operasyonumuzla bugün Burger King’in dünyadaki en büyük işletmecisiyiz. Bu yıl Çin’de Popeyes operasyonunu da başlatıyoruz. Ülkede 10 yıla kadar 1.500 yeni Popeyes restoranı hedefimiz var. Bugün 2 bin 300’ü aşkın restoranımızla sadece Türkiye’de değil, dünyada da ustalaştık” dedi. Dikici, bu deneyimleri sayesinde artık kendi markalarını yaratmaya başladıklarını da kaydederek, 2013’de Usta Dönerci markasının ardından bu yıl Usta Pideci’yi lanse ettiklerini, kısa sürede 19 restorana ulaştıklarını aktardı. Usta Döner, Usta Pideci ve Döner Stop markalarıyla yurtdışına açılmayı da hedefliyorlar. Caner Dikici, “Usta Dönerci’yle halihazırda yurtdışında varız. Bulunduğumuz ülkelere başta Makedonya olmak üzere Usta Pideci markasını da götüreceğiz. İlk hedefimizde Rusya var. Daha sonra ABD’ye açılmaya çalışacağız. Ortadoğu da hedefimizde. Türk pide ve dönerini yurtdışında da başarılı yapacağız” dedi.

Patates Afyon’dan gidiyor

TFI Tab Gıda Yatırımları’nın ekosistemi sayesinde girdi maliyetlerindeki artıştan etkilenmediğini de dile getiren Dikici, “Arkamızda dev bir ekosistem var. Bugüne kadar 170 milyon dolar yatırım yaptığımız ekosistem şirketlerimiz sayesinde ekmek, patates ve et tedariğini kendi bünyemizde çözüyoruz. Kaliteli ve güvenli ürünleri erişilebilir fiyatlara sunuyoruz. Diğer markalarda olduğu gibi Usta Pideci’de de malzemeyi ekosistemimizden tedarik ediyoruz. Çin’deki operasyonlarımıza da bazı malzemeleri Türkiye’den gönderiyoruz. Çin’e patatesi Afyon’daki tesisimizden gönderiyoruz” dedi.

Cironun yüzde 10’u

Caner Dikici, Türkiye’de bütün markaları içeren 1.150, Çin dahil 2.300 restoranları bulunduğunu, döner ve pidenin cirolarındaki payının 2020 yılı sonunda yüzde 10’a erişmesini hedeflediklerini de kaydetti.

Türkiye’deki pide sektörüyle ilgili de bilgi veren Caner Dikici, “Çok geleneksel bir yiyecek. Ancak üç beş tane kurumsal marka dışında zincir yok. Bizde açık pide daha çok satıyor. 50 santimetrelik pideler yapıyoruz. Ustalar restoranlarda elleriyle açıyor. Pide ve dönerde genelde öğrencilerin talebiyle karşılaşıyoruz” dedi.

Caner Dikici, döviz kurlarındaki artış nedeniyle artan fiyatların kendilerini etkilemediğini aksine katkısı olduğunu, insanların daha uygun fiyatlı yemeğe yöneldiğini aktardı.