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    HaberlerEkonomiABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı
    21.10.2019 - 09:15 | | DHA

    ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı

    ABD'de faaliyetini sürdüren petrol bohdaj kule sayısı 18 Ekim itibarıyla son bir haftada 1 adet artışla 713 adete yükseldi.

    ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet arttı

    Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı 6 adet düşüşle 137'ye geriledi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj toplam kule sayısı 5 adet artarak 851 düzeyine düştü. ABD'de petrol ve doğal  gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 216 adet azaldı.

    Sondaj kulelerinin 827 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 22 adedi  ise açık sularda yer aldı.

    Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 21'e, Kanada'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 143'e  ve böylece Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 994 düzeyine indi.

    ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 3 adet artışla 423'e, ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 1 adet artışla 422'ye yükseldi.

      Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
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