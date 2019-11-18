BİST105.3800EURO6,360,21USD5,750,16ALTIN270,83-0,02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler Ekonomi HaberleriABD'de petrol sondaj kule sayısı 10 adet azaldı
    18.11.2019 - 09:11 | | AA

    ABD'de petrol sondaj kule sayısı 10 adet azaldı

    ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 15 Kasım itibarıyla son bir haftada 10 adet azalarak 674 adete geriledi.

    ABD'de petrol sondaj kule sayısı 10 adet azaldı

    Baker Hughes verilerine göre aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 1 adet düşüşle 129'a geriledi ve böylece toplam petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 11 adet azalarak 806'ya düştü. Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 276 adet azaldı.

    Sondaj kulelerinin 784 adedi karada, 22 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 22 olarak gerçekleşti. Kanada'da sondaj kule sayısı 6 adet düşüşle 134'e ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 17 adet düşüşle 940 adete geriledi. ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 5 adet düşüşle 408 adete düştü.

      İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Şehir Hatları İşletmesi de İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle bütün seferlerini iptal etti.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Çukur yeni bölüm fragmanı | Büyük karşılaşma...

      Çukur yeni bölüm fragmanı | Büyük karşılaşma...

      Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Son gün ne zaman?

      Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Son gün ne zaman?

      Telefon dolandırıcılarının son taktiği şaşırttı!

      Telefon dolandırıcılarının son taktiği şaşırttı!

      Sevgilisini öldüren muhtarın cezası 25 yıldan 15 yıla düşürüldü

      Sevgilisini öldüren muhtarın cezası 25 yıldan 15 yıla düşürüldü

      Sıradaki Haber