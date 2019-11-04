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    HaberlerEkonomiABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet azaldı
    04.11.2019 - 09:09 | | DHA

    ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet azaldı

    ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulesi sayısı, 1 Kasım itibarıyla son bir haftada 5 adet düşüşle 691 adete geriledi.

    ABD'de petrol sondaj kule sayısı 5 adet azaldı

    Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 3 adet düşüşle 130'a indi ve toplam petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 8 adet azalarak 822 düzeyine çekildi ve böylece petrol ve doğal  gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 245 adet azalmış oldu.

    Sondaj kulelerinin 799 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 22 adedi  ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 21 olarak gerçekleşti. Kanada'da sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 142 oldu.  Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 13 adet düşüşle 964 düzeyine, ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet düşüşle 416 oldu. ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 1 adet düşüşle 416 adete indi.

    Diğer yandan, Rusya Enerji Bakanlığı verilerine göre Rusya'nın petrol üretimi Ekim ayında Eylül ayındaki günde 11.25 milyon varilden 11.23 milyon varil düzeyine indi; ancak, OPEC+ global arz kısıntısındaki hedefin üzerinde  gerçekleşti. OPEC+ hedefine ulaşılabilmesi için Rusya'nın petrol üretiminin günde 11.17-11.18 milyon varile gerilemesi gerekiyor. Rusya, Ekim ayında petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre 211 bin varil/gün azalttı. OPEC+ anlaşmasına göre üretimin günde 228 bin varil azalması gerekiyor.

      Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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