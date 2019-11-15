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    HaberlerEkonomi HaberleriABD'de petrol sondaj kule sayısı 9 adet azaldı
    15.11.2019 - 09:35 | | DHA

    ABD'de petrol sondaj kule sayısı 9 adet azaldı

    ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 13 Kasım itibarıyla bir haftada dokuz adet düşüşle 703 adete geriledi.

    ABD'de petrol sondaj kule sayısı 9 adet azaldı

    Enverus DrillingInfo tarafından haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada doğal gaz kule sayısı 2 adet artışla 166 adete yükselirken, toplam petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 869'a geriledi.

    Bu gelişmelere bağlı olarak, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 318 adet azaldı. Sondaj kulelerinin 837 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 31 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 4 adet artışla 407 oldu.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık olarak yayınladığı petrol pazar raporunda Kasım’da küresel  petrol talebinin günde 0.98 milyon varil ile seviyesinde kaldığını belirtirken aynı zamanda Kasım’da 2019 ve 2020 talebinin sırasıyla 30.7 mb/d ve 29.6 mb/d seviyelerinde kaldığını belirtti.

    Meksika’nın ise, 2019 ve 2020 yıllarında en büyük ekonomik gerilemeyi yaşayan ülke olması bekleniyor.

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