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    HaberlerEkonomiABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 5 adet azaldı
    02.11.2019 - 10:35 | | AA

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 5 adet azaldı

    ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalış gösterdi.

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 5 adet azaldı

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ekim-1 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 azalarak 691'e düştü.

    Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 2 hafta üst üste azalış kaydedildi.

    Perşembe 60,23 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünü yüzde 2,32 artışla 61,63 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 3,67 artarak 56,17 dolardan kapandı. WTI bir önceki günü 54,18 dolardan tamamlamıştı.

     

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