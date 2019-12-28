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    28.12.2019 - 10:29 | | AA

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 8 azaldı

    ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 8 adet azalış gösterdi.

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 8 azaldı

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 8 düşerek 677'ye geriledi.Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı iki haftalık artışın ardından ilk defa düşüş göstermiş oldu.

    Perşembe 67,92 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 68,15 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 61,69 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 61,68 dolardan kapanmıştı.

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 8 azaldı - Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı iki haftalık artışın ardından ilk defa düşüş gösterdiANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 8 adet azalış gösterdi.Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 8 düşerek 677'ye geriledi.

    Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı iki haftalık artışın ardından ilk defa düşüş göstermiş oldu.Perşembe 67,92 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 68,15 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 61,69 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 61,68 dolardan kapanmıştı.

      Otobüste taciz! Kızlar çığlık atınca...Çorum’da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20) tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y. (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darbedildi. Gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.
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