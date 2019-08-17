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    HaberlerEkonomiABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
    17.08.2019 - 09:49| AA

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet arttı.

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 770'e yükseldi.

    Perşembe günü 58,38 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dün kapanışta 58,64 dolara çıktı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 54,87 dolardan günü tamamladı. WTI'nin varil fiyatı önceki günü 54,47 dolardan kapatmıştı.

    Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
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