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    HaberlerEkonomiABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
    27.07.2019 - 10:38| AA

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

    ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

    Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Temmuz - 20 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet azalarak 776'ya indi.

    Perşembe 63,09 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 63,30 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 56,19 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 55,91 dolardan kapanmıştı.

    Güney Kore’de gece kulübünün balkonu çöktüDünya Su Sporları Şampiyonası için Güney Kore’de bulunan yabancı sporcular da dahil olmak üzere içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir gece kulübünün balkonu çöktü. 2 kişi hayatını kaybederken, 9’u sporcu 16 kişinin yaralandığı açıklandı.
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