ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ağustos-6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 738'e geriledi.

Perşembe günü 61,15 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dün kapanışta 60,95 dolara düştü. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 56,52 dolardan günü tamamladı. WTI'nin varil fiyatı önceki günü 56,30 dolardan kapatmıştı.