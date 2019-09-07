ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ağustos-6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 adet azalarak 738'e geriledi.
Perşembe günü 61,15 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dün kapanışta 60,95 dolara düştü. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 56,52 dolardan günü tamamladı. WTI'nin varil fiyatı önceki günü 56,30 dolardan kapatmıştı.
Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdiKadıköy’de trafiğe kapalı Serasker Caddesi üzerinde motosikletini sürekli aynı yere park ederek esnafı bezdiren sürücüye, esnafın verdiği tepki gülümsetti. Motosikletin dört bir tarafını A4 kağıtları ile kapatan esnaf, “Şu bindiğin motora azıcık saygın olsun. Bir daha bu şekilde karşılaşırsak motosikletini 6 sokak aşağıda nizami park etmiş olarak bulacaksın” yazdı.