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    HaberlerEkonomiABD'den İran'a kötü haber: Maksimum seviyeye çıkaracağız
    28.10.2019 - 18:35 | | DHA

    ABD'den İran'a kötü haber: Maksimum seviyeye çıkaracağız

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında Mnuchin, 'İran'a yönelik yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız' dedi.

    ABD'den İran'a kötü haber: Maksimum seviyeye çıkaracağız

     

    Mnuchin, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, İran'a yönelik uygulanmaya başlanan yaptırımların maksimum seviyeye çıkarılacağını söyledi.

    Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mnuchin, 'Yaptırımlar için azami baskı kampanyası yürüttük. Çalıştılar, çalışıyorlar, parayı kesiyorlar' dedi ve Netanyahu'ya, 'Ekibinizle birlikte çok verimli bir çalışma yemeğinden geldim. Bize takip edeceğimiz bir sürü özel fikir verdiler' dedi.

    Aydın'da 2 bin ton pamuk yandıAydın'ın Germencik ilçesindeki bir pamuk deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin güçlükle kontrol altına aldığı yangında, 2 bin ton pamuk, yanarak kullanılamaz hale geldi.
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