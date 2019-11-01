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    HaberlerEkonomiABD'den İran'a yeni yaptırımlar
    01.11.2019 - 06:07 | | AA

    ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

    ABD yönetimi, İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

    ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

     

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetimine yönelik yaptırım rejiminin sıkılaştırılmaya devam edeceği vurgulandı.

    Pompeo, açıklamasında, İran Devrim Muhafızlarının elinde veya etkisinde olduğunu ifade ettiği inşaat sektörünün hedef alındığını kaydetti.

    Mike Pompeo ayrıca, İran'ın nükleer ve balistik füze programında kullanılan 4 materyalin ticaretinin de yaptırım kapsamına dahil edildiğini belirtti.

    ABD daha önce de İran'ın finansal yapısını hedef alarak İran Merkez Bankasını yaptırım listesine almıştı. Washington yönetimi ayrıca İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu da yaptırım listesine eklemişti.

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