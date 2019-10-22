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    HaberlerEkonomiAB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü
    22.10.2019 - 13:30 | | AA

    AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü

    Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2019'un ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 80,5 oldu.

    AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı düştü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 28 üyeli AB'de 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 81,1 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 80,5'e geriledi.

    Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 86,5'ten 86,4'e düştü.

    AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 180,2 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 138 ile İtalya, yüzde 121,2 ile Portekiz, yüzde 107,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve yüzde 104,7 ile Belçika ve izledi.

    Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 9,3 ile Estonya, yüzde 20,3 ile Lüksemburg ve yüzde 20,4 ile Bulgaristan oldu.

     

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