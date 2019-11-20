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    HaberlerEkonomi HaberleriAB'den 8 ülkeye taslak bütçe uyarısı
    20.11.2019 - 15:08 | | AA

    AB'den 8 ülkeye taslak bütçe uyarısı

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Portekiz, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya'nın 2020 bütçe taslaklarını birlik mali kurallarına uyumsuz buldu.

    AB'den 8 ülkeye taslak bütçe uyarısı

    AB Komisyonu, Avro Bölgesi ülkelerinin 2020 yılı bütçe taslaklarına yönelik tavsiyeler içeren "Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

    Yüksek kamu borcu olan ülkelerin ihtiyatlı maliye politikaları izlemesi gerektiğine dikkati çekilen çalışmada, mali alanı olan Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin ise daha fazla yatırım yapabileceği kaydedildi.

    Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Portekiz, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya’nın 2020 yılı bütçe taslaklarının birlik mali kurallarına uymadığına işaret edilen çalışmada, özellikle Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya'nın düşük faiz ortamından faydalanması ve yüksek seviyedeki kamu borçlarını azaltması gerektiği vurgulandı.

    Çalışmada, Almanya, İrlanda, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda ve Avusturya'nın 2020 bütçe taslaklarının AB kurallarına uyumlu bulunduğu belirtildi.

    AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi şartı bulunuyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin, AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik disiplin süreci uygulanabiliyor.

     

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