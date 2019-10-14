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    HaberlerEkonomiAB'den Almanya'nın Condor desteğine onay
    14.10.2019 - 13:32 | | AA

    AB'den Almanya'nın Condor desteğine onay

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iflas eden Thomas Cook'un iştiraki Condor'a Almanya'nın 380 milyon avroluk kredi vermesine onay verdi.

    AB'den Almanya'nın Condor desteğine onay

    AB Komisyonu, iflas eden Thomas Cook'un Almanya'daki hava yolu iştirakine hükümetin mali yardım yapmasının AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

    Açıklamada, 380 milyon avroluk geçici kredinin havacılık hizmetlerinin devamına katkı sağlayacağı ve sektörde rekabeti bozmayacağı ifade edildi.

    Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından Almanya'da federal hükümet ile Hessen eyalet yönetiminin, şirketin ülkedeki hava yolu iştiraki olan Condor'a 380 milyon avroluk destek verileceğini açıklamıştı.

    Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

    AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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