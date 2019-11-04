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    HaberlerEkonomiAB'den Fransız perakendecilere soruşturma
    04.11.2019 - 15:39 | | AA

    AB'den Fransız perakendecilere soruşturma

    Avrupa Birliği (AB), Fransa'da perakende sektörünün büyük firmaları olan Casino ve Intermarche arasındaki tedarik anlaşmasına yönelik rekabet soruşturması başlattı.

    AB'den Fransız perakendecilere soruşturma

    AB Komisyonu, perakende sektöründe faaliyet gösteren Casino Guichard-Perrachon ve Les Mousquetaires (Intermarche) arasındaki koordineli piyasa davranışlarına yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Casino ve Intermarche'nin Fransa'da faaliyet gösteren en büyük market zincirlerinden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, firmaların ortak alım yapmak üzere 2014 yılında tedarik anlaşması yaptıkları anımsatıldı.

    Açıklamada, tedarik anlaşmasının ardından firmaların, mağaza ağlarının geliştirilmesini ve tüketicilere yönelik fiyatlandırmayı koordine ettiği şüphesiyle rekabet soruşturması açıldığı kaydedildi.

    AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

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