‘ABD’li aksesuarcı üretime göz kırptı

Aksesuar teknolojik cihazların vazgeçilmez bir parçası oldu. Türkiye bu konuda özellikle deri aksesuarda öne çıksa da çok markalaşamadı. Genelde OEM denilen fason üretimle öne çıkıyor. Ama Türkiye genç nüfusuyla bu alanda önemli potansiyele sahip. ABD’li Anker bu potansiyeli görüp ülkemize gelen markalardan.

Google’dan ayrılan mühendislerin kurduğu bir marka. Kısa sürede başarılı olup 150’den fazla ülkeye yayıldı. Türkiye’ye de 2018 yılı başında girdi. Kurların dalgalandığı bir dönemde gelmesine karşın pazardan o kadar memnun kaldı ki hedef büyüttü.

İlk etapta ülkemizde mağaza açmayı hedeflerken, uzun vadede de üretimi düşünüyor. Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur’la sohbet ediyoruz. Bodur, telekom kökenli profesyonel bir yönetici. Bodur, “2018’den bu yana 500’den fazla mağazada satışa başladık. Perakendede yayılımımız yeni zincirlerle sürecek. Türkiye hem genç nüfus hem de inovasyonların sevilmesi açısından bize çok hitap ediyor” diyor.

Türkiye’ye iyimser bakıyorlar. Bodur, “Coğrafik açıdan ve pazar olarak bizim için çok doğru. Pazara sunduğumuz her yeni ürün ve kategoride güzel dönüşler aldık. Müşterimiz bizi kabullendi. Çözüm ortaklarımız da memnun. Hedefimiz üç yılda pazardan yüzde 10-15 oranında pay almak” diye anlatıyor.

Yatırımlar sürecek

Markanın başta robot süpürge, powerbank, şarj aletleri olmak üzere 5 kategoride 500’den fazla ürünü var. Bunların 250’den fazlasını Türkiye’de pazara sunmuş durumdalar. Bodur, “Robot süpürgemiz gelir gelmez pazarı domine etti. Taşınabilir mini projektör Nebula Capsule. Taşınabilir şarj aletlerimiz çok ilgi gördü. Yenilikçi ürünleri rakiplerimize göre iyi fiyatlara sunuyoruz. Yeni ürünleri getirmeye devam edeceğiz” bilgisini paylaşıyor.

Bodur, premium bir marka algıları olduğunu ancak fiyatlarının pahalı olmadığını bu nedenle Türk tüketicisi tarafından hızlıca kabul gördüklerini kaydediyor.

Yatırım hedefleri konusunda Bodur, şunları söylüyor:

“Kendi mağazalarımızı açmayı düşünüyoruz. Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde açtık ve çok başarılı oldu. Hem ürünlerin deneyimlendiği hem de satıldığı mağazalar olacak. 2020-2021 yılları için planlarımız var. Şu anda bir adet veremiyorum. Şu anda burada irtibat ofisimiz var. Onu da büyütmeyi planlıyoruz. Pazarın bize göstereceği sonuçlara göre büyümemiz sürecek.”

Bodur, 2019’un da iyi geçtiğini dile getirerek, zam yapmadıklarını, mümkün olduğunca son kullanıcı fiyatlarını rekabetçi tutmaya çalıştıklarını, Türkiye’de satış adeti ve pazar paylarını artırmanın öncelikleri olduğunu vurguluyor.

Türkiye bölge için merkez

Bodur, ilk hedeflerinin satış ve mağazacılık kanallarını büyütmek olduğunu, bunu gerçekleştirdikten sonra ise üretim tarafını düşünmeye başlayacaklarını açıklayarak, “Eğer büyük bir hacme ulaşırsak Türkiye’yi bölge için bir merkez olarak kullanabiliriz. Burada üretim yapmayı düşünebiliriz. Şu anda üretim Çin’de ama farklı ülkelerde planlar var” diyor.

Türkiye’de aksesuar sektörünü de değerlendiren Cem Bodur, aksesuarda çok markalaşma olamadığını, üretimin yüzde 90’ının OEM denilen başka markalar için üretim şeklinde olduğunu anımsatıyor.

Kablosuz trendi daha yayılacak

Cem Bodur, her ay satış adetlerinin yüzde 30 civarında büyüdüğünü dile getirerek, şunları söylüyor:

“Ayda 20 bin civarında ürünümüz satılıyor. Kulaklık kategorisi ve hoparlör büyüyor. Şarj ürünleri her zaman ilgi görüyor. İnsanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Robot süpürgelerde satışların yüzde 80’ini biz yapıyoruz. Kablosuz ürünler yeni trend. Kulaklıkta taşınabilir ve ses engelleyici önemli trend. Google ses asistanlı gruplar ilgi çekiyor. Aksesuarda alıcıların yüzde 60’ı erkek, yüzde 40’ı kadın. Kadınlar renkli powerbank ve kulaklıkları seviyor.”