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    HaberlerEkonomi HaberleriABD’li şirketlerden 50 milyar $’lık katkı
    21.11.2019 - 07:50 | | AYLİN RANA AYDİN

    ABD’li şirketlerden 50 milyar $’lık katkı

    Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Citibank Türkiye CEO’su Serra Akçaoğlu, dernek üyesi şirketlerin Türkiye ekonomisine 50 milyar doları aşkın katkı sağladığını söyledi.

    ABD’li şirketlerden 50 milyar $’lık katkı

    Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla kurulan AmCham Turkey 15. yıl dönümünü kutladı. Serra Akçaoğlu dernek başkanlığını Tankut Turnaoğlu’na devretti.

    Akçaoğlu, “Üyelerimiz ekonomimize 50 milyar doların üzerinde katkı ve 95 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Bölgesel merkezini Türkiye’ye taşımış 20 üyemiz bulunuyor” dedi. Derneğin yeni başkanı P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu ise görevi devralmaktan onur duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurduğu dört ofisten birinin başında olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, “Bu dört ofisin kurulmasının arkasındaki en önemli neden özellikle reel sektörden, özel sektörden bir şekilde Cumhurbaşkanı ile özel sektör arasında herhangi bir hiyerarşiyi gerektirmeden iletişimi kurabilmek. Türkiye’de herhangi bir şekilde bir yatırım yapma niyetindeyseniz ve bununla ilgili yaşadığınız bir problem varsa ofisler orada” dedi. ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ise, “Yatırım ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla ABD şirketlerine erişim sağlama ve Türkiye’deki iş ortamını güçlendirmek için çalışacağız” dedi.

    Üretime devam

    Coca-Cola Operasyonlar Başkanı Brian Smith de, “Türkiye’ye duyduğumuz güvenle üretmeye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarımızla ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    7 kategoride ödül verildi

    Bu yıl ilk kez düzenlenen ‘AmCham Ödülleri’ kapsamında 7 kategoride ödüller takdim edildi. PepsiCo, Verifone, Cisco İnovasyon Merkezi, Yeşim Tekstil, Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu ödül alırken Ford Otosan da iki dalda ödüle layık görüldü.

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