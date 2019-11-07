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    HaberlerEkonomi HaberleriABD'nin ham petrol stokları arttı
    07.11.2019 - 09:00 | | AA

    ABD'nin ham petrol stokları arttı

    ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 7,9 milyon varil arttı.

    ABD'nin ham petrol stokları arttı

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,9 milyon varil (yüzde 1,8) artarak 446,8 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları, bir önceki hafta 5,7 milyon varil artmıştı.

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,7 milyon varil azalarak 641 milyon varil oldu.

    ABD'nin benzin stokları geçen hafta 2,8 milyon varil (yüzde 1,3) azalışla 217,2 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,8 milyon varil düşüş olması yönündeydi.

    Petrol üretimi

    ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 620 bin varil azalışla yaklaşık 6 milyon varile inerken, ihracat ise günlük ortalama 956 bin varil düşüşle 2,3 milyon varile geriledi.

    Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi ise değişiklik göstermedi. 26 Ekim-1 Kasım haftasında ABD'nin ham petrol üretimi, günlük ortalama 12,6 milyon varil seviyesinde seyretti.

    EIA'nın "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

     

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