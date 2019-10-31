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    HaberlerEkonomiABD’nin hedefinde ‘yerli silah’ var
    31.10.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    ABD’nin hedefinde ‘yerli silah’ var

    Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım istenen ABD Temsilciler Meclisi kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinin yanı sıra Suriye’deki harekâtta başrolü oynayan milli silah sanayiini de hedef alıyor. Tasarıya göre, Türkiye, Suriye operasyonunu durdurmadığı takdirde, operasyona ilişkin savunma sanayii ile işlemlerinde yer alan Türk bankalarına yaptırım planlıyor.

    ABD’nin hedefinde ‘yerli silah’ var

    Tasarıda Türkiye’nin harekatı durdurması isteniyor. Operasyonla ilişkilendirilen yetkililere ve savunma sektörüyle ilgili bankalara yaptırım uygulanması öngörülüyor. Tasarı yasalaşması halinde Amerikan silahlarının, Suriye’de operasyon yürüten TSK’ya satışı yapılmayacak. Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunu sonlandırması halinde sona ermesi öngörülen tasarıya göre, bazı kişi ve kurumların ABD’deki mal varlıklarına erişimleri de engellenecek. Bu kişiler ABD’ye giriş için vize ya da herhangi başka bir belge alamayacak, alınan belgeler iptal edilecek.

    ABD’nin hedefinde ‘yerli silah’ var


    İsimler yer almıyor

    Tasarıda yer alan, Suriye operasyonuna dahil olan üst düzey Türk yetkililerin ABD’ye girişlerini engellemek ve yaptırım uygulamak maddesinde, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, 2. Ordu Komutanı ile Hazine ve Maliye Bakanı yer alıyor. Bu maddede unvanlara yer verilirken, görevdeki isimler yer almıyor. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde bu listeye ilave yapılması öngörülüyor. Buna göre, Suriye’ye operasyon kararı alan Türk yetkililer, operasyonu yöneten diğer askeri yetkililer ile sivil yetkililer listeye eklenecek ve mevcut durumun sürmesi halinde liste güncellenecek. Tasarıda, Erdoğan da hedef alınıyor. Buna göre, tasarının yasalaşması girmesi durumunda, 4 ay içinde ABD Dışişleri Bakanı’nın, istihbarat servisi ve Hazine Bakanlığı’yla birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin (eşleri, çocuk, ebeveyn, kardeşleri) varlıkları, yatırımlarını, diğer ticari çıkarlarını ve mülkiyet bilgileri ile ilgili Kongre komitelerine sunulmak üzere rapor hazırlaması isteniyor.

    S-400 yaptırımı

    Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili yaptırım da aynı tasarı içinde yer alıyor. Buna göre, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki 30 gün içinde, CAATSA yaptırımlarının başlaması öngörülüyor.

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