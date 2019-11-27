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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD’nin petrol stokları arttı
    27.11.2019 - 11:50 | | DHA

    ABD’nin petrol stokları arttı

    Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD’nin petrol stoklarının haftalık olarak yükseldiğini açıkladı.

    ABD’nin petrol stokları arttı

    API, ham petrol stoklarının 22 Kasım ile biten haftada 3,639,000 varil yükseldiğini belirtti. API verilerine göre, aynı dönemde benzin stokları 4,378,000 varil yükselirken, rafine edilmiş hampetrol miktarında da 665.000 varil düşüş ölçüldü. API, ABD’nin Oklahoma’daki merkezi ise rezervlerin 516,000 varil gerilediğini açıkladı.

    Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki yüksek miktarlarda yükselişin ardından geriledi; ancak, ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasının imzalanacağına dair beklentiler fiyatlardaki daha fazla düşüşü sınırladı.

    Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 22.0 artarak varil başına yüzde 64.14 dolara yükseldi.

    Dili boğazına kaçan sürücünün hayatını polis kurtardıDiyarbakır’da polis ekipleri, bir aracın kullanımında değişiklik fark etti. Dilinin boğazına kaçtığının fark edilmesi üzerine sürücü, polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile kurtarıldı.
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