BİST98.159-1,50EURO6,470,47USD5,86-0,13ALTIN282,78-0,50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor
    10.10.2019 - 09:15 | | AA

    ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

    ABD'de ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor kırıldı.

    ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 200 bin varil arttı. Böylece, 29 Eylül-4 Ekim haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de, 12,6 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

    ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 17-23 Ağustos haftasında 12,5 milyon varile ulaşmıştı.

    Ham petrol stokları arttı

    EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,9 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 425,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

    Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 3,1 milyon varil artış kaydetmişti.

    Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,2 milyon varil gerileyerek 644,6 milyon varilde indi.

    ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) azalışla 228,8 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,25 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,2 milyon varil azalmıştı.

     

     

      İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      17 yaşında 26 hırsızlık suçu var!

      17 yaşında 26 hırsızlık suçu var!

      Cuma günü için en güzel mesajları siz iletin! 11 Ekim Cuma mesajları

      Cuma günü için en güzel mesajları siz iletin! 11 Ekim Cuma mesajları

      Diyanet Cuma Hutbesini yayımladı! 11 Ekim Cuma hutbesi konusu

      Diyanet Cuma Hutbesini yayımladı! 11 Ekim Cuma hutbesi konusu

      Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Ada'nın geçmişi aralanıyor

      Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... Ada'nın geçmişi aralanıyor

      Sıradaki Haber