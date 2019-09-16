ABD’nin postacısı kararını erteledi

ABD Posta Servisi’nin yaşlanmış araç filosunu yenilemek amacıyla 2015 yılında açtığı ihalede bir türlü sona gelinemiyor. Türkiye’den Karsan’ın da nihai test aşamasına kalma hakkı kazandığı ihaleyle ilgili son kararın 2020 yılına ertelendiği bildirilirken, 186 bin adetlik siparişin, birden fazla firma arasında bölüştürülebileceği de iddia ediliyor.

Konuya ilişkin Amerikan haber sitelerinde yer alan son bilgilere göre, USPS, normal şartlarda açıklaması gereken kararını, 2020 yılına erteledi. USPS sözcüsü tarafından bir internet sitesine yapılan açıklamada, şirketin araçların üretimine yönelik kararını 2020’de bildireceği, bununla birlikte tek bir firma yerine birden fazla firmaya görev verilebileceği kaydediliyor. USPS’in, finale kalan dört şirketten, yıl sonuna kadar üretim konusundaki son teklifleri alacağı, bunun üzerinden de pazarlık sürecinin başlayacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte şirketin zarar etmeyi sürdürdüğü ve FedEx, Amazon gibi müşterilerinin kendi dağıtım ağlarını kurması nedeniyle “iş kaybetmeye” de devam ettiği de konuşulanlar arasında. Bu yüzden de araçlar için ödenecek paranın nasıl bulanacağının halen belirsizliğini koruduğu iddia ediliyor.

İhtiyacı var

USPS’in elindeki eskimiş dağıtım araçlarının yenilenmesi ve daha çevreci hale getirilmesi amacıyla 2015 yılında başlayan ihale sürecinde beş firma finale kalmış, prototiplerin testlerine başlanmıştı. Söz konusu şirketlerden biri yarıştan çekildiğini açıklarken, aralarında Türkiye’den Karsan’ın da bulunduğu dört şirket kalmıştı. Karsan, ihale için halen USPS’in kullandığı araçların büyük bölümünü üreten Morgan Olson ile ortaklığa gideceğini açıklarken, Hindistan’dan Mahindra, ABD’li elektrikli araç üreticisi Workhorse (VT Hackney ile ortak) ve Oshkosh şirketleriyle yarışıyor.

Yaklaşık 6.3 milyar dolarlık ihalenin gecikmesi nedeniyle USPS’in zorlandığına dikkat çekilen haberlerde, şirketin elinde 140 bin civarında araç bulunduğu, bu araçların ortalama yaşının ise 28 olduğu kaydediliyor. Nitekim geçtiğimiz 5 yılda 120 adet araçta yangın çıkmış, bu da şirketi zora sokmuştu.

GLC yenilenip yola çıktı





Mercedes-Benz’in SUV ailesine mensup “GLC” modeli, yenilenen versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Dikkat çekici görünümü, yeni kullanım konsepti, yenilikçi sürüş destek sistemleri ve yeni motor seçenekleriyle dikkat çeken GLC, 508 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Hem asfalt hem de asfalt dışı kullanıma yönelik özellikleriyle beğeni toplayan GLC, yenilenen tasarım detaylarıyla daha çekici hale gelirken, bu değişimleri arka stop lambalarında daha fazla görmek mümkün. İç mekanında da yeniliklere kavuşan GLC, MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi’nin en yeni nesli sayesinde, jest, kumandalar ve optimize edilmiş sesli komut sistemi gibi sezgisel, çok yönlü kullanım seçenekleriyle benzersiz bir deneyim sunuyor.

Bunun yanında makyajla birlikte kapsamları daha geliştirilen sürüş destek sistemlerinden DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı ve Aktif Direksiyon Yardımcısı, sürücüyü mesafe takibi ve aracı yönlendirme konusunda destekleyerek hem sürüş konforuna hem de güvenliğe katkı sağlıyor. Sistem, aracın hızını virajlarda veya kavşaklarda otomatik ayarlarken, direksiyon yardımcısı şeritte kalmaya ve şerit değiştirmeye yardımcı oluyor.



Yenilenen GLC, en güncel 4 silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleri sayesinde daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Ayrıca araç, 2.0 lt. (197 HP) hacimli yeni benzinli motoruyla yüksek verimlilik sunuyor. GLC’de sunulan 2 dizel motor ise 2.0 lt hacimli, sırasıyla 194 ve 245 HP güçlerinde. Tüm motor seçenekleri, 9G-TRONIC otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Tüm dizel motorlarda da dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC mevcut. GLC Coupe ise 245 HP’lik dizelle sunulmakta.



AMG GLC 63 4MATIC+ ise 4.0 lt V8-Biturbo motora, iki farklı güç versiyonuna sahip. Giriş seviyesinde 476 HP’lik, “S” versiyonunda ise 700 Nm çekiş üreten 510 HP’lik seçenek var.

Renault küçük Captur’u tamamen yeniledi...





Renault, yeni nesil Captur’u, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Her ne kadar Renault, resmi olarak fuara katılmıyor olsa da, yeni Captur’u, fuar alanının bir köşesinde özel salonda tanıtmayı tercih etti. 1.2 milyonluk satış rakamına ulaşan Captur, yeni nesliyle daha fazla kişiselleştirme, güvenlik ve modülerlik sunuyor. Üst sınıf modellerin özelliklerini bünyesinde barındıran yeni Captur, “easy connect ve Renault easy link”, “trafik ve otoyol destek sistemi” gibi teknolojileri de sunacak. Yeni Captur’un 1.0 lt ve 1.3 lt benzinli, 1.5 lt dizel motor seçeneklerinin yanı sıra “e-tech plug-in” (dışarıdan şarj edilebilir hibrit) versiyonu da mevcut.

Audi’den farklı bir konsept





Frankfurt Otomobil Fuarı’na geniş bir model yelpazesiyle katılan Audi, burada sergilediği 30 otomobilden 17’sini ilk kez burada tanıtıyor. Audi standında en çok ilgi çeken araç ise, kuşkusuz elektrikli ve yarı otonom konsept otomobil ailesi “AI” (Audi Intelligence) üyesi “AI: TRAIL” oldu. Ailenin “Aicon”, “AI:ME”, “AI:RACE”den sonra dördüncü üyesi olan “AI:TRAIL”, off-road için geliştirilen çok az konsept elektrikli otomobilden biri oldu.

4 tekerleğinde, 4 elektrik motoru bulunan AI:TRAIL, böylece Audi’nin “quattro” dört teker çekiş sistemini de geleceğe taşıyor. Arazide birçok sürüş asistanı sistemiyle sürücüsüne yardımcı olan otomobil, yolda 4. seviye otonom sürüş sunuyor. AI:TRAIL, helikopter kabinini anımsatan kokpiti ve cam tavanıyla hem sürücü hem de yolculara üst düzey görüş imkanı sağlayarak, arazinin tadını daha da çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Arazi ve yol şartlarında 400 ila 500 km yol gidebilen araç, çok zorlu arazi şartlarında bile tek şarjla 250 km gidebiliyor. Aracın toplam gücü ise 429 HP’ye ulaşıyor.

Citroen’in yeni SUV’u Türkiye’de satışta...





Fransız üretici Citroen’in yeni SUV modeli C5 Aircross, 204 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

C5 Aircross, heybetli görünümünün yanı sıra gelişmiş sürüş destek sistemleri, “Advanced Comfort” teknolojisi ve zengin kişiselleştirme çözümleriyle de dikkat çekiyor. “Citroen Advanced Comfort” programı kapsamında kullanılan gelişmiş süspansiyon sistemi ve özel koltuklar, benzersiz konfor sunuyor.

C5 Aircross SUV, yüksek verimliliğe sahip iki motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu: 1.5 lt (130 HP) dizel ve 1.6 lt (180 HP) PureTech benzinli. Her iki motor da yeni EAT8 tam otomatik şanzımanla komsine edilmiş durumda. Yeni C5 Aircross iki tekerlekten çekişli ve “Grip Control” sayesinde farklı yol koşullarında güvenli bir tutuş ve sürüş sağlıyor.