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    HaberlerEkonomiABD’nin ulusal borcu 23 trilyon doları aştı
    02.11.2019 - 13:12 | | İHA

    ABD’nin ulusal borcu 23 trilyon doları aştı

    ABD Hazine Bakanlığı, ulusal borçların 23 trilyon doları aştığını açıkladı.

    ABD’nin ulusal borcu 23 trilyon doları aştı

    Hazine Bakanlığı verilerine göre, 31 Ekim tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin borcunun 23 trilyon doları aştığı belirtildi. Peter G. Peterson Vakfının açıkladığı özel rapora göre ABD’nin ulusal borcuna ödenen faizin önümüzdeki on yılda yaklaşık 6 trilyon dolar olacağını duyurdu. ABD’nin her gün 1 milyar dolar faiz ödediğini belirtti. Ayrıca ABD’nin ulusal borcunun hane başına 179 bin dolar veya kişi başına 70 bin dolar olduğunu hesapladı.

    Eylül ayında, ABD Hazine Bakanlığı federal bütçe açığının 2019 yılında 984 milyar dolara yükseldiğini ve bir yıl önceki 779 milyar dolarlık açığın 205 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.

    ABD’nin ulusal borcu, Hazine Bakanlığı ve Peter G. Peterson Vakfına göre ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığından beri 3 trilyon dolar arttı. Başkan Trump'ın göreve geldiğinde ABD’nin toplam borcunun 19,95 trilyon dolar olduğu açıklandı.

     

    Bakan Soylu açıkladı: Yakalanan DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Sorgularının ardından ülkelerine göndereceğiz. Biz hiçbir DEAŞ mensubunun oteli değiliz" dedi.
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