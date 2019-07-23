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    HaberlerEkonomiABD'ye şok! 1,2 milyar dolarlık F-16 alımına veto
    23.07.2019 - 23:21| AA

    ABD'ye şok! 1,2 milyar dolarlık F-16 alımına veto

    Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentonun onayladığı ABD'den 1,2 milyar dolar karşılığında 8 adet "F-16 Block 70" tipi savaş uçağının alımını öngören anlaşmayı veto etti.

    ABD'ye şok! 1,2 milyar dolarlık F-16 alımına veto

     

    Eski Bulgaristan Hava Kuvvetleri Komutanı da olan Radev, parlamentoya yolladığı veto gerekçelerinde ise "Bulgaristan'ın bu uçakların alımı ile uzun vadede borçlanacağını ve anlaşmanın parametreleri konusunda ulusal bir mutabakat sağlanamadığını ve bunun büyük bir endişe yarattığını" belirtti.

    Rumen Radev, veto gerekçelerinde ayrıca, alınacak uçakların "silah ve donanımının yetersiz olacağı ve ek masrafa yol açacağını" savundu.

    Cumhurbaşkanı Radev'in vetosunun ardından anlaşma ile ilgili karar parlamentoda yeniden görüşülüp oylamaya sunulacak.

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