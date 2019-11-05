Abonelikle Kızılay’a bağış

Bu iş birliğiyle Kızılay’a düzenli aralıklarla bağışta bulunmak isteyen Türk Telekom kullanıcıları tek bir kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabilecek, bağış miktarı her ay otomatik olarak faturaya eklenecek ya da abonenin bakiyesinden düşülecek.Kullanıcı dilediği zaman abonelikten de çıkma şansına sahip olacak.

Tek bir SMS’le

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, bu sistemle Türk Kızılay’a yapılan bağışlarda ve bu bağışların miktarında bir artış beklediklerini söyledi. Önal, “Türk Kızılay ile olan iş birliğimizin meyvesi Abonelikli Bağış Sistemi sayesinde düzenli bağış yapan müşterilerimiz her bağışta teker teker SMS göndermek zorunda kalmayacak, tek bir SMS’le düzenli bağışçı olabilecek. Yardıma muhtaç insanlara kolaylıkla yıl boyunca destek verebilecekler” dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, insani yardım kuruluşlarının en büyük sorunlarından birinin de sürekliliği olan bir gelire sahip olunamaması olduğunu belirterek, “Türk Telekom’un attığı adım, Kızılay’ın büyük bir sorununa çözüm üretecek bir adım” dedi.