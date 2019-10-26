Accor, Taksim’e Sofitel’i getiriyor

Tuna Yönetim Kurulu Başkanı Turan Tuna, ofis, ev mobilyaları ve inşaat sektörlerinde yarım asrı aşan bir deneyime sahip olduklarını belirterek şunları söyledi:



“50 yılı bulan geçmişimizle, yerli ve milli değer üretmek ve Türkiye’nin global açılımını desteklemek üzere faaliyet gösteriyoruz. Bu süreçte edindiğimiz deneyimi, ülke ekonomimiz için büyük önem taşıyan turizm sektöründe, yatırımını ve inşaatını üstlendiğimiz Sofitel İstanbul Taksim Oteli ile devam ettiriyoruz. Turizm sektöründeki bu ilk yatırımımızda, yanımızda dünyaca ünlü Accor Grubu’nun ve Sofitel markasının bulunmasından mutluluk duyuyoruz.”



Büyüme hamlesi



Accor Yeni Doğu Avrupa Operasyon Direktörü Alexis Delaroff da Türkiye’ye duydukları güvenle büyüme hamlesi başlattıklarını belirtti. Delaroff şu açıklamayı yaptı:



“Uluslararası yatırımcılar açısından Türkiye, çok önemli fırsatlar sunuyor. Biz de Türkiye’de olmaktan dolayı mutluyuz. Şu anda Türkiye’de 55 olan otel sayımızı, önemli bir atılımla 2023 yılına kadar 99 otele ulaştırmayı hedefliyoruz. Fransız yaşam tarzını sade ve modern bir lüks hissiyle harmanlayan Sofitel ile Türkiye’ye gelen nitelikli turist sayısının artmasını da sağlayacağımıza inanıyoruz.”