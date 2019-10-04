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    HaberlerEkonomiAcele kamulaştırma ve arazi toplulaştırılması kararları
    04.10.2019 - 09:29 | | AA

    Acele kamulaştırma ve arazi toplulaştırılması kararları

    Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Rize ve İzmir'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

    Acele kamulaştırma ve arazi toplulaştırılması kararları

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, "Rize Güney Çevre Yolu Ayrımı-Dağbaşı-Küçükçayır Ayrımı (Salarha Tüneli ve Bağlantı Yolları Dahil) Yolu Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar ile İzmir'de "Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi" kapsamında bazı taşınmazların KGM tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

    Öte yandan, Konya'nın Ereğli ilçesi Aşıklar, Melicek ve Merinos mahallelerinde Devlet Su İşleri Müdürlüğünce arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

     

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