Açıklandı! Artık 656,70 lira olacak...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketlerinin 2020'de uygulayacağı abone bağlantı bedeli 656,70 TL, ilave abone bağlantı bedeli 570,50 TL/100 m2, bağlantı kontrol ve onay bedeli (İlk 100 metre için) 570,50 TL, bağlantı kontrol ve onay bedeli (İlave her 1 metre için) 3,5 TL, güvence bedeli kombi 563,90 TL/adet, güvence bedeli soba 503 TL/konut, güvence bedeli merkezi sistem 503 TL/BBS, güvence bedeli ocak 29,8 TL, güvence bedeli şofben 60,8 TL, ön ödemeli değişim bedeli 268,7 TL, sayaç açma kapama bedeli 26,5 TL, servis kutusu söküm bedeli 227,8 TL olarak belirlendi.

İç tesisat işlem bedelleri sayaç tiplerine göre, G4 ve G6 için 45,3 TL/adet, G10, G16 ve G25 için 85,1 TL/adet, G40, G65 ve G100 için 170,3 TL/adet, G160, G250 ve G400 için 258,7 TL/adet, G400'den büyükler için 348,3 TL/adet, kolon hattı için 45,3 TL/proje olacak.