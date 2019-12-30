BİST113.6840EURO6,670,12USD5,95-0,12ALTIN289,470,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Açıklandı! Artık 656,70 lira olacak...
    ABONE OL
    30.12.2019 - 07:16 |

    Açıklandı! Artık 656,70 lira olacak...

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2020'de uygulanacak abone bağlantı bedelini 656,70 TL olarak belirledi.

    Açıklandı! Artık 656,70 lira olacak...

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, dağıtım şirketlerinin 2020'de uygulayacağı abone bağlantı bedeli 656,70 TL, ilave abone bağlantı bedeli 570,50 TL/100 m2, bağlantı kontrol ve onay bedeli (İlk 100 metre için) 570,50 TL, bağlantı kontrol ve onay bedeli (İlave her 1 metre için) 3,5 TL, güvence bedeli kombi 563,90 TL/adet, güvence bedeli soba 503 TL/konut, güvence bedeli merkezi sistem 503 TL/BBS, güvence bedeli ocak 29,8 TL, güvence bedeli şofben 60,8 TL, ön ödemeli değişim bedeli 268,7 TL, sayaç açma kapama bedeli 26,5 TL, servis kutusu söküm bedeli 227,8 TL olarak belirlendi.

    İç tesisat işlem bedelleri sayaç tiplerine göre, G4 ve G6 için 45,3 TL/adet, G10, G16 ve G25 için 85,1 TL/adet, G40, G65 ve G100 için 170,3 TL/adet, G160, G250 ve G400 için 258,7 TL/adet, G400'den büyükler için 348,3 TL/adet, kolon hattı için 45,3 TL/proje olacak.

    Korku dolu anlar 2 saat sürdü! Onlarca araç kül olduAntalya'da hurda ve tamir edilmeyi bekleyen otomobillerin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın 2 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alınırken, onlarca araç kül oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MasterChef Türkiye'de şampiyon kim oldu? MasterChef 2019 şampiyonu Cemre mi Alican mı? İşte büyük ödülün sahibi...

    MasterChef Türkiye'de şampiyon kim oldu? MasterChef 2019 şampiyonu Cemre mi Alican mı? İşte büyük ödülün sahibi...

    İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

    İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

    Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

    Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

    Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

    Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

    Sıradaki Haber