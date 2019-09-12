Adana'ya güneş enerjisi yatırımı

Şirket, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi en aza indirme hedefiyle, çekim noktası sahaları ve teknoloji merkezlerine güneş enerjisi sistemleri yatırımları yaparak kullandığı yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmayı planlıyor. Bu doğrultuda ülke genelindeki 5 büyük bulut teknoloji merkezinden biri olan Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nde çatı tipi güneş enerji sistemi yatırımını hayata geçirdi.



Vodafone Adana Bulut Teknoloji Merkezi Güneş Enerjisi Santrali’nde öz tüketim amacıyla yıllık ortalama 768 bin kWh elektrik enerjisi üretilmesi, 10 yıllık toplam üretimin ise 7.4 milyon kWh’ye ulaşması hedefleniyor.



4 milyon TL yatırım



4 milyon TL’lik yatırım tamamlandığında, Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20’si güneş enerjisiyle karşılanacak. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, firmanın üç temel odak alanından birinin çevre olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Sürdürülebilir bir çevrenin, toplum ve gelecek nesiller açısından kritik önem taşıdığına inanıyoruz. Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nde başlattığımız güneş enerjisi projesi, merkezin enerji ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayacak ve 389 ton karbondioksit azaltımı sağlayacak. Bu yenilikçi projeyi hayata geçirmekten heyecan duyuyoruz. Vodafone olarak benzeri inisiyatiflere öncülük etmeyi sürdüreceğiz.”