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    HaberlerEkonomiAdana'ya güneş enerjisi yatırımı
    12.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Adana'ya güneş enerjisi yatırımı

    Dünyada 2025 yılına kadar iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefleyen Vodafone, yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya yönelik çalışmalarına hız verdi.

    Adana'ya güneş enerjisi yatırımı

    Şirket, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi en aza indirme hedefiyle, çekim noktası sahaları ve teknoloji merkezlerine güneş enerjisi sistemleri yatırımları yaparak kullandığı yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmayı planlıyor. Bu doğrultuda ülke genelindeki 5 büyük bulut teknoloji merkezinden biri olan Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nde çatı tipi güneş enerji sistemi yatırımını hayata geçirdi.

    Vodafone Adana Bulut Teknoloji Merkezi Güneş Enerjisi Santrali’nde öz tüketim amacıyla yıllık ortalama 768 bin kWh elektrik enerjisi üretilmesi, 10 yıllık toplam üretimin ise 7.4 milyon kWh’ye ulaşması hedefleniyor.

    4 milyon TL yatırım

    4 milyon TL’lik yatırım tamamlandığında, Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20’si güneş enerjisiyle karşılanacak. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, firmanın üç temel odak alanından birinin çevre olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    “Sürdürülebilir bir çevrenin, toplum ve gelecek nesiller açısından kritik önem taşıdığına inanıyoruz. Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nde başlattığımız güneş enerjisi projesi, merkezin enerji ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayacak ve 389 ton karbondioksit azaltımı sağlayacak. Bu yenilikçi projeyi hayata geçirmekten heyecan duyuyoruz. Vodafone olarak benzeri inisiyatiflere öncülük etmeyi sürdüreceğiz.”

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