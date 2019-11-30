AEC Mükemmellik Ödülü sahibini buldu

Dünyanın dört bir yanından mimarlık, mühendislik ve inşaat alanında yeni teknolojilerin kullanıldığı projeler; altyapı tasarım, üstyapı tasarım ve yapım kategorilerinde vitrine çıkarılıyor. 40 ülkeden 230 başvuru arasından Türkiye; ‘Altyapı Tasarımı-Orta Ölçekli Projeler’ ve ‘Altyapı Tasarımı-Orta Ölçekli Projeler’ kategorisinde büyük ödüllerin sahibi oldu.