30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
AEC Mükemmellik Ödülü sahibini buldu
Dünya genelinde Autodesk yazılımlarıyla hayata geçen projelerin yarıştığı ve bu yıl sekizincisi yapılan AEC Excellence Awards’ta (AEC Mükemmellik Ödülleri 2019) büyük ödül İstanbul metrosunun oldu.
Dünyanın dört bir yanından mimarlık, mühendislik ve inşaat alanında yeni teknolojilerin kullanıldığı projeler; altyapı tasarım, üstyapı tasarım ve yapım kategorilerinde vitrine çıkarılıyor. 40 ülkeden 230 başvuru arasından Türkiye; ‘Altyapı Tasarımı-Orta Ölçekli Projeler’ ve ‘Altyapı Tasarımı-Orta Ölçekli Projeler’ kategorisinde büyük ödüllerin sahibi oldu.