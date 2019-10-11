BİST99.0280,25EURO 6,501,08USD5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAeroflot, 22 Boeing 787 Dreamliner siparişini iptal etti
    11.10.2019 - 09:34 | | DHA

    Aeroflot, 22 Boeing 787 Dreamliner siparişini iptal etti

    Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, Boeing'e 2007 yılında verdiği 22 adet "787 Dreamliner" siparişini iptal etti.

    Aeroflot, 22 Boeing 787 Dreamliner siparişini iptal etti

    Şirket'in 2015 yılında yaptığı açıklamada bu uçaklara htiyacı olmadığını açıklaması sonrası, 18 adet 787-8 Dreamliner ve 4 adet 787-9s'ten oluşan siparişin akıbeti konusunda belirsizlik yaşanıyor.

    Boeing, 787 Dreamliner modeli için bugüne kadar 1,450 sipariş aldı ve bu uçakların 894 tanesini teslim etti.

    Boeing'den yapılan açıklamada, Aeroflot'un 22 adet Boeing 787-8s uçaklardan oluşan siparişini iptal ettiği ve iptal edilen bu siparişin liste fiyatı üzerinden toplam değerinin 3.6 milyar dolar olduğu belirtildi.

    Açıklamaya göre Aeroflot, mevcut 787'lerden oluşan geniş gövde uçak filosunu artan talebi karşılayabilmek için üst düzeye yükseltmeyi hedefliyor.

    Aeroflot Genel Direktörü Valery Okulov da açıklamasında, "filomuzu modernize ederken ve uluslararası erişim düzeyimizi genişletirken, 787 bize yeni pazar fırsatları yaratacak" dedi.

      Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Akıncı Üssü davasında ara karar

      Akıncı Üssü davasında ara karar

      Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

      Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

      Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

      Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

      Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

      Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

      Sıradaki Haber