Afrika için traktör üretti

Erkunt ve GIAD tesislerinde gerçekleşen teknik eğitimler sonunda ilk ArmaTrac markalı traktörlerin temmuz ayında banttan indirildiğini açıklayan Erkunt Traktör Kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, “Sudan, tarım sektörü açısından büyük potansiyel taşıyor. Türkiye de Sudan’ı Afrika’daki önemli partnerlerinden birisi olarak görüyor. TİGEM de bu projenin liderliğini üstleniyor.

Sudan’ı bizim için önemli kılan bir başka özelliği de ‘Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı’ olan ülkeden gümrük duvarları olmadan üretim ya da satış yapabilmek anlamına geliyor” dedi.