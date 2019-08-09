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    HaberlerEkonomiAfrika için traktör üretti
    09.08.2019 - 08:36| EKONOMİ SERVİSİ

    Afrika için traktör üretti

    2018 yılı Kasım ayında Afrika’nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan GIAD’a ArmaTrac markasıyla traktör üretmek için lisans vererek yurtdışında üretim için anlaşan Erkunt Traktör, bu hattan ilk traktörlerini indirdi.

    Afrika için traktör üretti

    Erkunt ve GIAD tesislerinde gerçekleşen teknik eğitimler sonunda ilk ArmaTrac markalı traktörlerin temmuz ayında banttan indirildiğini açıklayan Erkunt Traktör Kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, “Sudan, tarım sektörü açısından büyük potansiyel taşıyor. Türkiye de Sudan’ı Afrika’daki önemli partnerlerinden birisi olarak görüyor. TİGEM de bu projenin liderliğini üstleniyor.

    Sudan’ı bizim için önemli kılan bir başka özelliği de ‘Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı’ olan ülkeden gümrük duvarları olmadan üretim ya da satış yapabilmek anlamına geliyor” dedi.

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