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    HaberlerEkonomi Haberleri Afrika'nın 2019 yılında en zengin insanı Nijeryalı Dangote oldu
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    03.01.2020 - 14:06 | | AA

    Afrika'nın 2019 yılında en zengin insanı Nijeryalı Dangote oldu

    Afrika kıtasının 2019 yılında en fazla varlığa sahip insanı, yaklaşık 14,8 milyar dolarlık servetiyle Nijeryalı iş insanı Aliko Dangote oldu.

    Afrika'nın 2019 yılında en zengin insanı Nijeryalı Dangote oldu

    Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, Dangote Group Başkanı Dangote, 2019'da mal varlığını 4,3 milyar dolar artırdı.

    Dangote, yaklaşık 14,8 milyar dolarlık servetiyle Afrika'nın 2019 yılında en fazla varlığa sahip iş insanı oldu.

    Nijeryalı iş insanı, 2019'da üretim kapasitesiyle Nijerya'daki yakıt tüketimini karşılayabilecek kapasitede olan dünyanın en büyük petrol rafinerisini satın aldı.

    İş dünyasına, gıda ve çimento sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla giren Dangote, 10 yılda ise daha çok petrol ve gaz gibi enerji sektörüne yatırım yaptı.

    Dünyada 96'ncı sırada

    Afrika'nın en zengini Aliko Dangote, dünyanın en zenginleri arasında ise 96'ncı sırada yer alıyor.

    Bugün 62 yaşında olan Dangote, ülkenin kuzeyindeki Kano eyaletinde ticaretle uğraşan zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

      Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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