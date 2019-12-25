Ağaoğlu’nun CEO’su Burak Kutluğ oldu

“Öncelikli hedeflerimiz arasında, Türkiye’de ve uluslararası alanda mevcut ve yeni iş kollarına yatırımlara devam etmek, sürdürülebilir bir kurumsal yapı için reorganizasyon yer alıyor. Ağaoğlu; gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve turizm alanlarında büyük yatırımları olan bir grup. Bu kapsamda sermaye ve finansman imkanlarının verimli ve etkin şekilde kullanılması suretiyle doğru ve çağın gereksinimlerine uygun portföy yönetimi gerçekleştirmeyi arzuluyoruz.”

Ağaoğlu Şirketler Grubu’nda ayrıca Enerji Grubu Mali İşler Müdürü Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu, mevcut görevinin yanı sıra grubun Proje Finansmanı ve Bütçe Raporlama Direktörlüğü’ne atandı.