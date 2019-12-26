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    HaberlerEkonomi Haberleri AGİ belli oldu mu? Agi 2020 ne kadar oldu?
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    26.12.2019 - 14:31 |

    AGİ belli oldu mu? Agi 2020 ne kadar oldu?

    Milyonlar ekran başına kilitlenmiş durumda... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısı saat 14.00'te başladı. Asgari ücretle birlikte bugün Asgari Geçim İndirimi yani AGİ de belli olacak. Şimdi milyonlarca çalışan bu soruları soruyor: AGİ belli oldu mu? Agi 2020 ne kadar oldu?

    AGİ belli oldu mu? Agi 2020 ne kadar oldu?

     

    Asgari Ücretli çalışan olsun olmasın AGİ 2020 zammı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu son kez toplandı. Saat 14.00'te başlayan toplantının kararı biraz sonra açıklanacak. Hem "Asgari ücret ne kadar oldu?" hem de "AGİ 2020 belli oldu mu?" sorusu sıklıkla soruluyor.

    AGİ BELLİ OLDU MU?

    Asgari Geçim İndirimi 2020 zam oranı henüz belli değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karar birkaç saat içinde açıklanacak.

    2019 AGİ TUTARLARI

    2019 yılı AGİ tutarları 2018'de açıklanmıştı.

    Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

    Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

    Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

    Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

    Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

    Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

    Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

    Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

    Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

    Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

    Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

    Yerli otomobilden yeni paylaşım.
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