AGİ ne kadar oldu? AGİ 2020 - Asgari Geçim İndirimi oranları

Asgari Geçim İndirimi 2020 yılında ne kadar olacak? 1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret ile birlikte AGİ'ye de zam geldi. Peki, yeni yılda AGİ oranları nasıl? İşte bekar ve evli çalışanlar için AGİ oranları...

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ - AGİ NEDİR?

AGİ’nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ’yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

AGİ 2020 - ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR?

Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş

Evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş.

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL