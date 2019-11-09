Ahırlar dönüşüme girecek yeni besi işletmeleri geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Ahır Yenileme Projeleri’ ile ülke genelinde şehir merkezinde yer alan ahırların şehrin dışına taşınacağını duyurdu. Bakan Kurum pilot il olarak seçilen il Ağrı’ya giderek ilk etapta Ağrı’da 416 ahırın şehrin dışına Baloluk bölgesine taşınacağını, toplamda bin 301 ahırın kentsel dönüşüm ile yenileneceğini söyledi. Mart ayında inşaatlara başlayacaklarını dile getiren Kurum, projenin Türkiye’ye örnek olacağının belirtti.



Modern işletme



‘Ahır Yenileme Projeleri’ ile ülke genelinde şehir merkezinde yer alan besi işletmeleri etap etap şehir dışına taşınarak; koku ve görüntü kirliliklerine son verilmesi amaçlanıyor. Besicilerin ise daha modern işletmelerde faaliyet yürütmesi sağlanacak.



Bakan Kurum Ağrı’da; Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir araya gelerek projenin detayları hakkında bilgi verdi. Kurum,”Türkiye’de ilk defa böyle bir dönüşüm sürecini gerçekleştireceğiz.



Ağrı, hayvancılıkta Türkiye’mizin önde gelen illerinden biri. Ağrı’da büyükbaş hayvancılık ile uğraşan 20 bin 816, küçükbaş hayvancılık ile uğraşan 11 bin 425 kişi olmak üzere toplamda 32 bin 241 vatandaşımız bulunuyor. Ağrı’nın büyükbaş hayvan varlığı 388 bin 452 adet. Büyükbaş hayvan varlığı bakımından bölgesinde birinci sırada olan Ağrı, ülke genelinde ise altıncı sırada yer alıyor. İlimiz küçükbaş hayvan varlığı 1 milyon 322 bin 805 adet. Bölgede birinci sırada ülke genelinde ise dördüncü sırada. Bu yüzden Ağrı’da böyle bir projeyi başlattık” diye konuştu.