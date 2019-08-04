Aile şirketleri ekonominin lokomotifi

Aile İşletmeciliği Derneği (TAİDER) ve Deloitte Türkiye iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, ‘Aile Şirketlerinde İyi Yönetim Uygulamaları’ masaya yatırıldı. Ege Genç İnsanları Derneği’nin (EGİAD) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde düzenlenen paneli Deloitte Private Türkiye Program Lideri Ali Çiçekli yönetti.

Geniş katılım

TAİDER İl Temsilciliklerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Urhan, “TAİDER kuruluşunun 7. yılında Türkiye’yi kucaklayan bir dernek olmayı başardı. Ülkemiz aile işletmeleri için bir şemsiye platform olarak; organize sanayi bölgeleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi ortak paydada buluştuğumuz kurum ve kuruluşlarla iş birliklerimizi güçlendiriyoruz” dedi.

En iyi formül

Ali Çiçekli de, “Deloitte Private, Deloitte bünyesinde hayata geçirilmiş başta aile şirketleri olmak üzere, halka açık ve çok uluslu firmaların haricindeki firmaların ihtiyaçlarına odaklanan bir programdır” dedi. Lila Group CEO’su Alp Öğücü, “Şirkette dördüncü kuşağı temsil ediyorum. Yönetim kurulumuzda hem X kuşağından hem Y kuşağı var. Teknolojiyi en ince detayına kadar paylaşarak bir noktada uzlaşma sağlıyoruz. Çünkü X Kuşağı’nın bir diğer özelliği de Y Kuşağı gibi sorgulayıcı olması” dedi.

Arzum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da, “Sadece aile şirketleri değil, tüm şirketler içeriden doğacak olan problemlerle sıkıntıya girebilirler. Bu tip durumlarda, benzer sıkıntıları başka şirketler de geçmiş dönemlerde yaşadıkları için konuya hâkim danışmanlara gidebilirler. İş modelinde dış kaynak kullanımına daima açık olmalılar” dedi.

Anayasası bile var

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci ise, “Aile, iş ve ortalık şapkalarını sorunsuz dengeleyebileceğimiz bir aile anayasası oluşturmak ilk adımımız oldu. Bu şapkaları birbirine karıştırmadan aile konularını ailede, iş konularını işte çözmeye özen gösterdik. 2015 sonunda 2. nesilden 3. nesile devri gerçekleştirdik” dedi.