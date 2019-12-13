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    HaberlerEkonomi Haberleri Aile şirketlerinin ömrü ortalama 25 yıl
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    13.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Aile şirketlerinin ömrü ortalama 25 yıl

    Aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğuna destek olmak amacıyla kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, Helvacızade Ailesi ev sahipliğinde Konya’da yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

    Aile şirketlerinin ömrü ortalama 25 yıl

    Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “Günümüzde ülke ekonomisine ve kültürüne doğrudan değer katan aile şirketlerinin kararlı bir şekilde ilerleyerek uzun ömürlü olması gerekiyor. Türkiye’deki aile şirketlerinin ömrü ortalamaya bakıldığında 25 yıl kadar sürüyor” dedi.

    Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü Konya’nın bir teknoloji üssü olması için emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.
    TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, “Aile İşletmeleri Derneği, 201 aile şirketi ve 665 aile üyesiyle çalışmalarına devam ediyor” dedi.

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