Airbus’ın onaylı koltuk tedarikçisi oldu

Onaylı Koltuk Tedarikçisi Anlaşması ile TSI Seats’e ait Skysofa ve Epianka model ekonomi sınıfı koltuklar Airbus’ın A350 XWB, A330 ve A320 uçak modelleri için katalogda yer alacak. Elesa S modeli de kataloğun gelecekteki ürünler bölümüne yerleştirilecek. TSI Seats’in ilk Business Class ürünü olan Royalux sertifikalandırma aşaması tamamlandıktan sonra katalogdaki yerini alacak.



İlk 5’e girecek



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2011’de büyük bir girişimle Türk sivil havacılık tarihinde bir ilke imza attıklarını hatırlatırken, bu işbirliğinin sonuçlarını görmekten mutlu olduklarını söyledi. Aycı, “Türkiye’nin ilk ve tek uçak koltuk üreticisi olan TSI’ın 2023’e kadar global pazardaki ilk 5 uçak koltuk üreticisi firma arasında yer alma hedefi var. Bu başarının hedefimize giden yolda önemli bir adım. Airbus ile yapılan bu anlaşmanın sivil havacılık alanındaki yeni anlaşmalara öncülük edeceğine inanıyorum. Yerli ve milli bir şirketin bu başarısı gurur vesilesidir” dedi.



100 milyon $



Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, anlaşmayla TSI Seats’in uçak üreticileri tarafından onaylanan tedarikçilerin bulunduğu kataloğa kendi ölçeğinde giren ilk firma olacağını kaydetti. Kayabaşı, “Katalog, Airbus’dan onaylı olmanın prestijini de getiriyor. Airbus Katalog projesinin toplam uçak siparişlerindeki payı, retrofit projelerinde beklenen artış ve TSI Seats’in diğer projelerini de göz önüne alarak 2023’te 100 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.