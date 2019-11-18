Akademisyene ve sanayiciye kaynak

Varank, AB Çerçeve Programları’nda her yıl belirli miktarlarda havuza katkıda bulunulduğunu ancak bunların fon olarak Türkiye’ye dönüşünün istenilen seviyede olmadığını vurguladı.

Varank, Türkiye’nin her yıl aktardığı kaynağın geçmişte başka ülkelerin projelerini desteklemek amacıyla da kullanılabildiğine işaret ederek, “Katma değeri yüksek olmasına rağmen zaman zaman projelerimiz bütçe kısıtı sebebiyle fonlardan yararlanamıyordu. Biz bu gidişatı değiştirmek istedik. TÜBİTAK, muhataplarıyla yoğun bir müzakere yürüttü. Günün sonunda istediğimizi aldık. Bundan böyle havuza koyduğumuz para, sadece ülkemizden başvuruda bulunan projeleri desteklemek için kullanılacak” dedi.

Varank, Türkiye’nin gelecek sene için yaklaşık 80 milyon euro’luk bir kaynağı Avrupa Komisyonu’na aktaracağını belirterek, “Bu sayede KOBİ’lerimizin AB projelerinde yetkinlik kazanmalarına yardımcı olabilecek, yurt içindeki akademisyenlerimizin stratejik projelerini en iyi şekilde destekleyebilecek, ülkemiz araştırmacılarının Avrupa Ortak Girişimi’nden daha aktif faydalanmalarını sağlayabileceğiz” ifadesini kullandı.

Üst düzey araştırmacılar...

Açıklanan modelle, Ufuk 2020 Programı’nda başarılı olmuş ancak bütçe kısıtı nedeniyle destek imkanı bulamamış KOBİ’lerin projelerine destek sağlanabilecek.

Yurt dışından Türkiye’deki bir üniversiteye veya sanayi kuruluşuna gelmek isteyen üst düzey araştırmacıların projeleri, programdan faydalanabilecek.

Stratejik değer taşıyan alanlardaki projelere katkı sağlamak, araştırmacıların önemli bir keşif veya buluş yapma potansiyeli içeren projeleri için Avrupa Araştırma Konseyinden destek alabilmeleri amacıyla oluşturulan Ulusal Lider Araştırmacı Programı da bu kaynağı kullanabilecek.